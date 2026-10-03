Як повідомили в офіційному Telegram-каналі Третього армійського корпусу, для атаки оператори застосували комбінацію FPV-дронів і скидів боєприпасів.

Які подробиці операції?

У результаті влучних ударів підрозділу безпілотних систем "Фенікс" ДПСУ під час операції "Вівальді" ворог зазнав втрат незалежно від швидкості пересування та способів маскування.

Косили окупантів на транспорті, піших і навіть повзучих,

– зазначили в Третьому армійському корпусі.

Захисники України також опублікували відеокадри, які фіксують марні спроби втечі російських загарбників на транспорті, пішки та повзком.

Окупанти намагаються тікати від українських дронів: дивіться відео

Зауважимо, що під час трьох етапів операції "Вівальді" бійці Третього армійського корпусу взяли в полон понад 250 російських військових, серед яких були десятки офіцерів і спеціалістів.

За даними корпусу, окупанти здавалися групами через нестачу їжі, відсутність евакуації та загрозу розстрілу з боку власного командування.

"В нас не було їжі. Нам доводилося їсти кору з дерев та траву. Їли ми кропиву. Тобто на пальнику кропиву робили з бульйончиком", – розповів один із полонених загарбників.

Загалом, українські військові широко використовують безпілотники та наземні роботизовані комплекси, які неодноразово допомагали зберегти життя бійців.

Речник 66 ОМБр Василь Денисюк розповів, що значну частину завдань, зокрема, у звільненні Середнього та Шандриголового, виконували за допомогою дронів і наземних роботизованих систем.

Як наголосив Денисюк, найважливіше, що бригада не зазнала безповоротних втрат під час зачистки цих населених пунктів. Все це стало можливим саме завдяки безпілотним системам.