За прошедшие сутки численность армии противника сократилась на 1 970 военнослужащих. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Adv

популярные видео

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 18 ноября 2026 года страна-агрессор потеряла:

личного состава – около 1 629 010 (+1 970) человек;

танков – 12 482 (+0);

боевых бронированных машин – 25 815 (+2);

артиллерийских систем – 52 550 (+34);

РСЗО – 2 283 (+1);

средств ПВО – 1 764 (+2);

самолетов – 452 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 613 093 (+1 223);

наземных робототехнических комплексов – 3 193 (+17);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 176 826 (+375);

специальной техники – 4 914 (+1);

крылатых ракет – 5 196 (+0);

мостов – 1 (+1).

Реклама

Потери противника / Инфографика Генштаба

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко в в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказал, что российская армия продолжает штурмовать украинские позиции, однако темпы наступления оккупантов постепенно снижаются. Причиной, по словам эксперта, являются колоссальные потери оккупантов.