Российская армия продолжает таять: потери противника по состоянию на 30 октября

Российская армия понесла значительные потери / Getty Images
Российская армия продолжает нести потери в войне против Украины. Только за последние сутки Силы обороны уничтожили еще 1590 российских военнослужащих.
Об этом сообщает Генштаб.
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Каковы потери противника?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 30 октября 2026 года Россия потеряла:
- Личный состав – около 1 586 500 (+1 590) человек;
- Танки – 12 450 (+1);
- Боевые бронированные машины – 25 617 (+3);
- Артиллерийские системы – 51 720 (+21);
- РСЗО – 2 246 (+1);
- Средства ПВО – 1 728 (+1);
- Самолеты – 452 (+2);
- Вертолеты – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 998 (+1 589);
- Наземные робототехнические комплексы – 3 039 (+3);
- Корабли / катера – 35 (+0);
- Подводные лодки – 2 (+0);
- Автомобильная техника и автоцистерны – 168 274 (+264);
- Специальная техника – 4 860 (+0);
- Крылатые ракеты – 5 140 (+0).
Потери России в войне / Генштаб ВСУ
Напомним, по данным Сил обороны Украины, по состоянию на 29 октября общие боевые потери российских войск в живой силе за текущий месяц со составляют 49 040 человек. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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