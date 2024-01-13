К слову, Силы обороны впервые поразили РЭБ "Былина". Россия планировала принять комплекс на вооружение только в 2025 году, однако безумные потери оккупантов в технике, очевидно, изменили ситуацию.

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Российский комплекс "Былина" сгорел дотла

Бойцы подразделения "Shadow" поразили современный комплекс РЭБ "Былина" с помощью дрона. После попадания техника начала незаметно гореть, но впоследствии огонь охватывал все большую площадь. Как следствие, новейший комплекс россиян сгорел дотла.

К слову, рядом в блиндаже также находился экипаж "Былины". Защитники отметили, что на записи их не видно, однако военные уверены – захватчики остались в этом блиндаже навсегда.

Как Силы обороны уничтожили современный комплекс РЭБ "Былина": смотрите видео

Что известно о РБ109А "Былина" РБ109А "Былина" – это российская автоматизированная система управления средствами РЭБ. Система использует (или будет использовать после окончания разработки) "возможности искусственного интеллекта на основе машинного обучения" для расстановки приоритетов и подавления электронных сигналов. Система проводит анализ радиоэлектронной среды в радиусе до 100 километров и мешает наиболее приоритетным целям. Точной информации о возможностях и характеристиках комплекса нет, поскольку Россия планировала взять комплекс на вооружение не раньше 2025 года.

Враг продолжает нести потери