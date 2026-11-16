Более 2500 военнослужащих, 2 танка, 6 систем ПВО: какие потери понесла Россия 16 ноября

Потери России / Getty Images (иллюстративное изображение)
За каждый день агрессии против Украины Россия платит высокую цену. Враг продолжает нести огромные потери на поле боя.
Силы обороны успешно уничтожают живую силу и технику оккупантов. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Каковы потери России?
С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 16 ноября 2026 года Россия потеряла:
- личного состава – около 1 625 420 (+2 560);
- танков – 12 480 (+2);
- боевых бронированных машин – 25 807 (+23);
- артиллерийских систем – 52 464 (+63);
- РСЗО – 2 278 (+4);
- средств ПВО – 1 762 (+6);
- самолетов – 452 (+0);
- вертолетов – 356 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 610 376 (+1 573);
- наземных робототехнических комплексов – 3 166 (+16);
- кораблей и катеров – 35 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 175 930 (+772);
- специальной техники – 4 909 (+3);
- крылатых ракет – 5 196 (+0).
Потери врага / Инфографика Генштаба
Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала рассказал, что в настоящее время Силы обороны ежемесячно уничтожают около 50 тысяч российских военных. В то же время страна-агрессор может восполнять свои потери и всего на 35 тысяч солдат за аналогичный период. Таким образом, за несколько месяцев армия России сократится примерно на 45 тысяч солдат.
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