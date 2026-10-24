Почти 2000 оккупантов и 64 артиллерийские системы: потери противника по состоянию на 24 октября

С 24 февраля 2022 года потери страны-агрессора превысили 1,5 миллиона убитых и раненых. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 октября 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 576 600 (+1 980) человек;

танков – 12 444 (+5);

боевых бронированных машин – 25 600 (+3);

артиллерийских систем – 51 565 (+64);

РСЗО – 2 232 (+2);

средств ПВО – 1 722 (+2);

самолетов – 449 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 064 (+1 835);

наземных робототехнических комплексов – 3 011 (+8);

кораблей / катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 166 501 (+413);

специальной техники – 4 852 (+1);

крылатых ракет – 5 138 (+0).

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Потери России / Инфографика Генштаба

Напомним, что в пятницу, 23 октября, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетного удара по заводу "Протон" в Орле. Предприятие производит оптоэлектронное оборудование и электронные компоненты, которые используются в российском ВПК. В частности, продукция завода связана с производством баллистических ракет "Искандер-М", авиационных ракет С-71 "Ковер" и зенитных комплексов "Панцирь-С1".