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Почти 2000 оккупантов и 64 артиллерийские системы: потери противника по состоянию на 24 октября

Даниил Жоров
Потери России 23 октября

Потери России / Getty Images (иллюстративное изображение)

Россия продолжает нести тяжелые потери на фронте. За последние сутки Вооруженные Силы Украины сократили численность армии страны-агрессора на 1 980 человек.

С 24 февраля 2022 года потери страны-агрессора превысили 1,5 миллиона убитых и раненых. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по состоянию на 24 октября 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 576 600 (+1 980) человек;
  • танков – 12 444 (+5);
  • боевых бронированных машин – 25 600 (+3);
  • артиллерийских систем – 51 565 (+64);
  • РСЗО – 2 232 (+2);
  • средств ПВО – 1 722 (+2);
  • самолетов – 449 (+0);
  • вертолетов – 356 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 579 064 (+1 835);
  • наземных робототехнических комплексов – 3 011 (+8);
  • кораблей / катеров – 35 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 166 501 (+413);
  • специальной техники – 4 852 (+1);
  • крылатых ракет – 5 138 (+0).
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Потери России / Инфографика Генштаба

Напомним, что в пятницу, 23 октября, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по ракетного удара по заводу "Протон" в Орле. Предприятие производит оптоэлектронное оборудование и электронные компоненты, которые используются в российском ВПК. В частности, продукция завода связана с производством баллистических ракет "Искандер-М", авиационных ракет С-71 "Ковер" и зенитных комплексов "Панцирь-С1".

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