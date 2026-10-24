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Майже 2000 окупантів та 64 артилерійських системи: втрати ворога на 24 жовтня

Данило Жоров
Втрати Росії 23 жовтня

Втрати Росії / Getty Images (ілюстративне)

Росія продовжує зазнавати важких втрат на фронті. За минулу добу Збройні Сили України скоротили армію країни-агресорки на 1 980 осіб.

З 24 лютого 2022 року втрати країни агресорки перевалили за 1,5 мільйона вбитими та пораненими. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії?

З початку повномасштабного вторгнення станом на 24 жовтня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 576 600 (+1 980) осіб;
  • танків – 12 444 (+5);
  • бойових броньованих машин – 25 600 (+3);
  • артилерійських систем – 51 565 (+64);
  • РСЗВ – 2 232 (+2);
  • засобів ППО – 1 722 (+2);
  • літаків – 449 (+0);
  • гелікоптерів – 356 (+0);
  • БПлА оперативно-тактичного рівня – 579 064 (+1 835);
  • наземних робототехнічних комплексів – 3 011 (+8);
  • кораблів / катерів – 35 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 166 501 (+413);
  • спеціальної техніки – 4 852 (+1);
  • крилатих ракет – 5 138 (+0).
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Втрати Росії / Інфографіка Генштабу

Нагадаємо, що у п'ятницю, 23 жовтня, Збройні Сили України завдали ракетного удару по заводу "Протон" в Орлі. Підприємство виробляє оптоелектронне обладнання та електронні компоненти, які використовують у російському ВПК. Зокрема, продукція заводу пов'язана з виробництвом балістичних ракет "Іскандер-М", авіаційних ракет С-71 "Ковер" і зенітних комплексів "Панцир-С1".

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