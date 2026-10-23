Пошкоджені дах, фасад і верхні поверхи: що залишилося від заводу "Протон" в Орлі після удару

Завод "Протон" після ракетної атаки / Колаж 24 Каналу (Exilenova+)
У російському Орлі внаслідок ракетного удару по заводу "Протон" щонайменше один виробничий цех зазнав критичних руйнувань. Обвалилися верхні поверхи, покрівля та фасадні конструкції одного з виробничо-збірних корпусів підприємства.
Про це повідомляє Exilenova+.
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Що сталося із заводом "Протон" в Орлі?
Після ракетного удару по заводу "Протон" оприлюднили кадри значних руйнувань підприємства. Щонайменше один виробничий цех зазнав критичних пошкоджень, а його конструкції частково обвалилися.
Удар по підприємству російського ВПК: дивіться відео
На опублікованих кадрах видно масштабні пошкодження будівлі. Обвалилися верхні поверхи, покрівля та частина фасаду виробничо-збірного корпусу. Такі руйнування можуть унеможливити роботу технологічних ліній у пошкодженому приміщенні.
Завод "Протон" в Орлі після удару: дивіться відео
Під час атаки в Орлі пролунали щонайменше 4 вибухи, після чого над промисловою зоною здійнявся густий дим.
Підприємство виробляє оптоелектронне обладнання та електронні компоненти, які використовують у російському військово-промисловому комплексі. Зокрема, продукція заводу пов'язана з виробництвом балістичних ракет "Іскандер-М", авіаційних ракет С-71 "Ковер" та зенітних комплексів "Панцир-С1".
Попередньо, для удару могли застосувати крилаті ракети Storm Shadow.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару Сил оборони України по заводу "Протон" у російському Орлі могли загинути десятки працівників підприємства. За даними джерела, удар припав на час перезмінки, коли на території заводу перебувала значна кількість співробітників.
Станом на 21 годину в Орлі понад 30 людей вважаються зниклими безвісти після удару. Підприємство продовжує горіти. Рятувальники не можуть розпочати вилучення тіл загиблих, доки не загасять полум’я.
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