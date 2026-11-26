Соответствующие данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

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Сколько российских военных гибнет каждый час?

Предыдущий антирекорд российская армия установила в октябре 2026 года. Тогда, по данным Генштаба, враг потерял 54 400 военнослужащих. Однако уже за 25 дней ноября этот показатель удалось превзойти.

В среднем российская армия теряет более 2 200 военных ежесуточно. Это примерно 93 оккупанта каждый час.

В Генштабе подчеркивают, что за этими цифрами стоит ежедневная работа украинских защитников на всех направлениях фронта. Пехотинцы, артиллеристы, операторы беспилотных систем, десантники, летчики и другие подразделения Сил обороны срывают штурмы, уничтожают личный состав и технику противника и противодействуют российской агрессии.

В то же время в Генштабе отметили, что ноябрьский показатель потерь уже превысил предыдущий месячный рекорд за все время полномасштабной войны.

Напомним, ранее Генеральный штаб ВСУ сообщал, что российская армия установила абсолютный антирекорд потерь за все время полномасштабной войны. Только с начала 2026 года Силы обороны Украины вывели из строя 432 519 российских военных. Это превысило предыдущий рекорд 2024 года, когда враг потерял 430 790 военнослужащих.