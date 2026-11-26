Відповідні дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

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Скільки російських військових гине щогодини?

Попередній антирекорд російська армія встановила в жовтні 2026 року. Тоді, за даними Генштабу, ворог втратив 54 400 військовослужбовців. Однак уже за 25 днів листопада цей показник вдалося перевершити.

У середньому російська армія втрачає понад 2 200 військових щодоби. Це приблизно 93 окупанти щогодини.

У Генштабі наголошують, що за цими цифрами стоїть щоденна робота українських захисників на всіх напрямках фронту. Піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних систем, десантники, льотчики та інші підрозділи Сил оборони зривають штурми, знищують особовий склад і техніку противника та протидіють російській агресії.

Водночас у Генштабі зазначили, що листопадовий показник втрат уже перевищив попередній місячний рекорд за весь час повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що російська армія встановила абсолютний антирекорд втрат за весь час повномасштабної війни. Лише від початку 2026 року Сили оборони України вивели з ладу 432 519 російських військових. Це перевищило попередній рекорд 2024 року, коли ворог втратив 430 790 військовослужбовців.