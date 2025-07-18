Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага в Украине по состоянию на 18 июля?

Личного состава – около 1 039 830 (+1 180),

танков – 11 032 (+3),

боевых бронированных машин – 23 005 (+9),

артиллерийских систем – 30 485 (+47),

РСЗВ – 1 441 (+1),

средств ПВО – 1 197 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135),

крылатых ракет – 3 491 (+0),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111),

специальной техники – 3 932 (+0).



Потери России в Украине по состоянию на 18 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ