Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери врага в Украине по состоянию на 18 июля?

  • Личного состава – около 1 039 830 (+1 180),
  • танков – 11 032 (+3),
  • боевых бронированных машин – 23 005 (+9),
  • артиллерийских систем – 30 485 (+47),
  • РСЗВ – 1 441 (+1),
  • средств ПВО – 1 197 (+0),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135),
  • крылатых ракет – 3 491 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111),
  • специальной техники – 3 932 (+0).

Потери врага в Украине 18 июля
Потери России в Украине по состоянию на 18 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ