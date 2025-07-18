Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
К теме В Украину вернули тела 1000 погибших
Какие потери врага в Украине по состоянию на 18 июля?
- Личного состава – около 1 039 830 (+1 180),
- танков – 11 032 (+3),
- боевых бронированных машин – 23 005 (+9),
- артиллерийских систем – 30 485 (+47),
- РСЗВ – 1 441 (+1),
- средств ПВО – 1 197 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 549 (+135),
- крылатых ракет – 3 491 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 494 (+111),
- специальной техники – 3 932 (+0).
Потери России в Украине по состоянию на 18 июля 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ