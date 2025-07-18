Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми В Україну повернули тіла 1000 загиблих

Які втрати ворога в Україні станом на 18 липня?

  • Особового складу – близько 1 039 830 (+1 180),
  • танків – 11 032 (+3),
  • бойових броньованих машин – 23 005 (+9),
  • артилерійських систем – 30 485 (+47),
  • РСЗВ – 1 441 (+1),
  • засобів ППО – 1 197 (+0),
  • літаків – 421 (+0),
  • гелікоптерів – 340 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135),
  • крилатих ракет – 3 491 (+0),
  • кораблів/катерів – 28 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111),
  • спеціальної техніки – 3 932 (+0).

Втрати ворога в Україні 18 липня
Втрати Росії в Україні станом на 18 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ