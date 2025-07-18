Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

До теми В Україну повернули тіла 1000 загиблих

Які втрати ворога в Україні станом на 18 липня?

Особового складу – близько 1 039 830 (+1 180),

танків – 11 032 (+3),

бойових броньованих машин – 23 005 (+9),

артилерійських систем – 30 485 (+47),

РСЗВ – 1 441 (+1),

засобів ППО – 1 197 (+0),

літаків – 421 (+0),

гелікоптерів – 340 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 46 549 (+135),

крилатих ракет – 3 491 (+0),

кораблів/катерів – 28 (+0),

підводних човнів – 1 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 55 494 (+111),

спеціальної техніки – 3 932 (+0).



Втрати Росії в Україні станом на 18 липня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ