Об этом сообщил полковник Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он обнародовал список имен и фотографии ликвидированных захватчиков.

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"Партия" ликвидированных оккупантов

По словам полковника, Силы обороны "успешно демобилизовали" осужденного за издевательства над заключенными, четверо старших лейтенантов и других.

Украинский военнослужащий распространил фото ликвидированных в Украине захватчиков, а также сообщил их имена. Оказалось, в "партию" уничтоженных оккупантов входит 8 человек.

Так, этот список пополнил:

осужденный за издевательства над заключенными взяточник, бывший подполковник ФСИН, начальник ИК №6 г. Брянск Левин Алексей Васильевич "Сварог" досрочно амнистирован;

старший лейтенант Мартынов Александр;

старший лейтенант Владимир Шкаберда;

старший лейтенант Лукин Виталий;

старший лейтенант Меркулев Андрей;

офицер звания? Александр Лапшин;

лейтенант Антон Гайворонский;

лейтенант Чеботарев Игорь;



Уничтоженные оккупанты / Фото Анатолия "Штирлица" Штефана

Впоследствии Анатолий Штефан предоставил уточнения относительно успешно "демобилизованного" из вышеуказанного списка. Речь идет об Александре Лапшине.

"Командир батальона капитан Александр Лапшин и почти весь состав батальона, 98 пдв Иваново. В районе Часового Яра", – говорится в сообщении о ликвидации российского оккупанта.