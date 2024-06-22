Об этом сообщил полковник Анатолий Штефан с позывным "Штирлиц". Он обнародовал список имен и фотографии ликвидированных захватчиков.
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"Партия" ликвидированных оккупантов
По словам полковника, Силы обороны "успешно демобилизовали" осужденного за издевательства над заключенными, четверо старших лейтенантов и других.
Украинский военнослужащий распространил фото ликвидированных в Украине захватчиков, а также сообщил их имена. Оказалось, в "партию" уничтоженных оккупантов входит 8 человек.
Так, этот список пополнил:
- осужденный за издевательства над заключенными взяточник, бывший подполковник ФСИН, начальник ИК №6 г. Брянск Левин Алексей Васильевич "Сварог" досрочно амнистирован;
- старший лейтенант Мартынов Александр;
- старший лейтенант Владимир Шкаберда;
- старший лейтенант Лукин Виталий;
- старший лейтенант Меркулев Андрей;
- офицер звания? Александр Лапшин;
- лейтенант Антон Гайворонский;
- лейтенант Чеботарев Игорь;
Уничтоженные оккупанты / Фото Анатолия "Штирлица" Штефана
Впоследствии Анатолий Штефан предоставил уточнения относительно успешно "демобилизованного" из вышеуказанного списка. Речь идет об Александре Лапшине.
"Командир батальона капитан Александр Лапшин и почти весь состав батальона, 98 пдв Иваново. В районе Часового Яра", – говорится в сообщении о ликвидации российского оккупанта.