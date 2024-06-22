На кадрах хорошо заметно, как морским пехотинцам удался ночной рейд по штурмовому отряду россиян. Накануне вечером, 21 июня, в Генштабе ВСУ рассказывали, что враги на Харьковщине не проводили наступательных действий.
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Что происходило в Волчанске
Разведка морских пехотинцев показала, как они уничтожили врага под Волчанском.
"Распетушение" штурмового отряда оккупантов под Волчанском,
– лаконично отметили украинские бойцы.
У россиян же, наоборот, – было много эмоций. В частности, в аудиоперехвате захватчик рассказал, что не они не могут покинуть позиции из-за атаки ВСУ. А еще у них нет людей.
Больше народа нет. Пять человек всего, четверо носят трехсотого,
– пожаловался оккупант.
Кстати, 20 июня аналитики DeepState показали, как бойцы 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского провели штурмовые действия и зачистили опорный пункт россиян на северо-восточных окраинах Волчанска.
Специалисты объяснили, что наши бойцы действительно используют любую возможность, чтобы зачистить и оттеснить Россию. Это положительные и отважные шаги от Сил обороны Украины.
Это все происходит очень динамично, ведь московиты тоже давят пехотой, пытаются прорываться, закрепляться и оттеснять бойцов Сил обороны,
– рассказали аналитики.
Они уточнили, что украинские военные в основном уничтожают россиян с помощью сбросов и FPV-дронов.