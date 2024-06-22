На кадрах добре помітно, як морським піхотинцям вдався нічний рейд по штурмовому загону росіян. Напередодні ввечері, 21 червня, у Генштабі ЗСУ розповідали, що вороги на Харківщині не проводили наступальних дій.
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Що відбувалось у Вовчанську
Розвідка морських піхотинців показала, як вони знищили ворога під Вовчанськом.
"Распєтушеніє" штурмового загону окупантів під Вовчанськом,
– лаконічно зазначили українські бійці.
У росіян же, навпаки, – було багато емоцій. Зокрема, в аудіоперехопленні загарбник розповів, що не вони не можуть покинути позиції через атаку ЗСУ. А ще в них немає людей.
Більше народу немає. П'ять людей всього, четверо носять трьохсотого,
– поскаржився окупант.
До речі, 20 червня аналітики DeepState показали, як бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського провели штурмові дії та зачистили опорний пункт росіян на північно-східних околицях Вовчанська.
Фахівці пояснили, що наші бійці справді використовують будь-яку можливість, щоб зачистити та відтіснити Росію. Це позитивні та відважні кроки від Сил оборони України.
Це все відбувається дуже динамічно, адже московити теж тиснуть піхотою, намагаються прориватися, закріплятися і відтісняти бійців Сил оборони,
– розповіли аналітики.
Вони уточнили, що українські військові в основному знищують росіян з допомогою скидів та FPV-дронів.