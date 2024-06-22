На кадрах добре помітно, як морським піхотинцям вдався нічний рейд по штурмовому загону росіян. Напередодні ввечері, 21 червня, у Генштабі ЗСУ розповідали, що вороги на Харківщині не проводили наступальних дій.

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Що відбувалось у Вовчанську

Розвідка морських піхотинців показала, як вони знищили ворога під Вовчанськом.

"Распєтушеніє" штурмового загону окупантів під Вовчанськом,

– лаконічно зазначили українські бійці.

У росіян же, навпаки, – було багато емоцій. Зокрема, в аудіоперехопленні загарбник розповів, що не вони не можуть покинути позиції через атаку ЗСУ. А ще в них немає людей.

Більше народу немає. П'ять людей всього, четверо носять трьохсотого,

– поскаржився окупант.

У відповідь їм радять пересуватись, а не сидіти на місці. На ці слова один з окупантів розповідає, що насправді там відбувається. "Ми не можемо вийти, там ці "птахи" висять, ми не можемо вийти. Ми побіжимо – нас "распєтушат", – поскаржився окупант. Справді, на відео чітко видно, як українські військові таки "распєтушили" ворогів. Як ЗСУ нищать росіян: дивіться відео 18+ (Обережно! На кадрах видно тіла окупантів)

До речі, 20 червня аналітики DeepState показали, як бійці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського провели штурмові дії та зачистили опорний пункт росіян на північно-східних околицях Вовчанська.

Фахівці пояснили, що наші бійці справді використовують будь-яку можливість, щоб зачистити та відтіснити Росію. Це позитивні та відважні кроки від Сил оборони України.

Це все відбувається дуже динамічно, адже московити теж тиснуть піхотою, намагаються прориватися, закріплятися і відтісняти бійців Сил оборони,

– розповіли аналітики.

Вони уточнили, що українські військові в основному знищують росіян з допомогою скидів та FPV-дронів.