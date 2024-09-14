Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 14 вресня обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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Потери России в войне на 14 сентября

  • личного состава – около 632630 (+1210) человек,
  • танков – 8674 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 17043 (+40) ед,
  • артиллерийских систем – 18086 (+25) ед,
  • РСЗО – 1186 (+1) ед,
  • средства ПВО – 946 (+1) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15149 (+36),
  • крылатые ракеты – 2591 (+0),
  • корабли / катера – 28 (+0) ед,
  • подводные лодки – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24631 (+71) ед,
  • специальная техника – 3084 (+13)

Потери российской армии / Инфографика Генштаба