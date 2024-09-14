Актуальну статистику втрат ворога станом на 14 вресня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Втрати Росії у війні на 14 вересня
- особового складу – близько 632 630 (+1210) осіб,
- танків – 8674 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 17043 (+40) од,
- артилерійських систем – 18086 (+25) од,
- РСЗВ – 1186 (+1) од,
- засоби ППО – 946 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
- крилаті ракети – 2591 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
- спеціальна техніка – 3084 (+13)
Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу