Актуальну статистику втрат ворога станом на 14 вресня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Втрати Росії у війні на 14 вересня

  • особового складу – близько 632 630 (+1210) осіб,
  • танків – 8674 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 17043 (+40) од,
  • артилерійських систем – 18086 (+25) од,
  • РСЗВ – 1186 (+1) од,
  • засоби ППО – 946 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15149 (+36),
  • крилаті ракети – 2591 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24631 (+71) од,
  • спеціальна техніка – 3084 (+13)

Втрати російської армії / Інфографіка Генштабу