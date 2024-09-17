Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 17 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.

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Потери врага 17 сентября

личного состава – около 635880 (+1020) человек,

танков – 8685 (+2) ед,

боевых бронированных машин – 17077 (+6) ед,

артиллерийских систем – 18129 (+6) ед,

РСЗО – 1188 (+1) ед,

средства ПВО – 947 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66),

крылатые ракеты – 2592 (+0),

корабли / катера – 28 (+0) ед,

подводные лодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24739 (+27) ед,

специальная техника – 3091 (+1)



Потери России 17 сентября / Инфографика Генштаба