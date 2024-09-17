Актуальную статистику потерь врага по состоянию на 17 сентября обновил Генштаб ВСУ. Отмечают, что цифры ориентировочные из-за высокой интенсивности боев.
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Потери врага 17 сентября
- личного состава – около 635880 (+1020) человек,
- танков – 8685 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 17077 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 18129 (+6) ед,
- РСЗО – 1188 (+1) ед,
- средства ПВО – 947 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66),
- крылатые ракеты – 2592 (+0),
- корабли / катера – 28 (+0) ед,
- подводные лодки – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 24739 (+27) ед,
- специальная техника – 3091 (+1)
Потери России 17 сентября / Инфографика Генштаба