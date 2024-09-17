Актуальну статистику втрат ворога станом на 17 вересня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.
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Втрати ворога 17 вересня
- особового складу – близько 635880 (+1020) осіб,
- танків – 8685 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 17077 (+6) од,
- артилерійських систем – 18129 (+6) од,
- РСЗВ – 1188 (+1) од,
- засоби ППО – 947 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
- крилаті ракети – 2592 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
- спеціальна техніка – 3091 (+1)
Втрати Росії 17 вересня / Інфографіка Генштабу