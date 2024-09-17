Актуальну статистику втрат ворога станом на 17 вересня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога 17 вересня

  • особового складу – близько 635880 (+1020) осіб,
  • танків – 8685 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 17077 (+6) од,
  • артилерійських систем – 18129 (+6) од,
  • РСЗВ – 1188 (+1) од,
  • засоби ППО – 947 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),
  • крилаті ракети – 2592 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,
  • спеціальна техніка – 3091 (+1)


Втрати Росії 17 вересня / Інфографіка Генштабу