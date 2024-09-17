Актуальну статистику втрат ворога станом на 17 вересня оновив Генштаб ЗСУ. Зазначають, що цифри орієнтовні через високу інтенсивність боїв.

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Втрати ворога 17 вересня

особового складу – близько 635880 (+1020) осіб,

танків – 8685 (+2) од,

бойових броньованих машин – 17077 (+6) од,

артилерійських систем – 18129 (+6) од,

РСЗВ – 1188 (+1) од,

засоби ППО – 947 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15329 (+66),

крилаті ракети – 2592 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 24739 (+27) од,

спеціальна техніка – 3091 (+1)



Втрати Росії 17 вересня / Інфографіка Генштабу