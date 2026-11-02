Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери России на 2 ноября

Потери России в войне против Украины по состоянию на 2 ноября 2026 года / Getty Images
Россия продолжает платить большую цену за агрессию против Украины. Последний месяц стал рекордным по потерям врага.
В октябре Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военнослужащих.
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Сколько российских военных ликвидировано?
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 ноября 2026 года Россия потеряла:
- Личный состав: около 1592770 (+2500) человек;
- Танки: 12 452 (+1);
- Боевые бронированные машины: 25629 (+7);
- Артиллерийские системы: 51 801 (+46);
- РСЗО: 2 251 (+2);
- Средства ПВО: 1731 (+1);
- Самолеты: 452;
- Вертолеты: 356;
- Наземные робототехнические комплексы: 3063 (+9);
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 592541 (+936);
- Крылатые ракеты: 5140;
- Корабли и катера: 35;
- Подводные лодки: 2;
- Автомобильная техника и автоцистерны: 169110 (+371);
- Специальная техника: 4 863 (+2)
Потери России на 2 ноября 2026 год / Фото Генштаб
К слову, по данным издания The Economist, в течение последних месяцев количество погибших российских военных значительно возросло.
С мая 2026 года минимальная оценка увеличилась на 94 тысячи, а максимальная – на 252 тысячи человек.
Для сравнения: в июле 2025 года The Economist оценивал число погибших россиян в 190 – 350 тысяч, а в мае 2026 года – в 280 – 518 тысяч.
Поскольку Россия не публикует реальных данных о своих потерях, издание использует несколько источников. В частности, учитывает оценки западных спецслужб, оборонных ведомств и независимых исследователей, а также собственные подсчеты боевых действий на фронте.
Значительную роль в уничтожении живой силы противника играют украинские беспилотники. С начала 2026 года Силы обороны поразили с их помощью 302 тысячи российских военных.
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