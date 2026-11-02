Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери России на 2 ноября

В октябре Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военнослужащих.

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Сколько российских военных ликвидировано?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 ноября 2026 года Россия потеряла:

Личный состав: около 1592770 (+2500) человек;

Танки: 12 452 (+1);

Боевые бронированные машины: 25629 (+7);

Артиллерийские системы: 51 801 (+46);

РСЗО: 2 251 (+2);

Средства ПВО: 1731 (+1);

Самолеты: 452;

Вертолеты: 356;

Наземные робототехнические комплексы: 3063 (+9);

БпЛА оперативно-тактического уровня: 592541 (+936);

Крылатые ракеты: 5140;

Корабли и катера: 35;

Подводные лодки: 2;

Автомобильная техника и автоцистерны: 169110 (+371);

Специальная техника: 4 863 (+2)

Потери России на 2 ноября 2026 год / Фото Генштаб

К слову, по данным издания The Economist, в течение последних месяцев количество погибших российских военных значительно возросло.

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С мая 2026 года минимальная оценка увеличилась на 94 тысячи, а максимальная – на 252 тысячи человек.

Для сравнения: в июле 2025 года The Economist оценивал число погибших россиян в 190 – 350 тысяч, а в мае 2026 года – в 280 – 518 тысяч.

Поскольку Россия не публикует реальных данных о своих потерях, издание использует несколько источников. В частности, учитывает оценки западных спецслужб, оборонных ведомств и независимых исследователей, а также собственные подсчеты боевых действий на фронте.

Значительную роль в уничтожении живой силы противника играют украинские беспилотники. С начала 2026 года Силы обороны поразили с их помощью 302 тысячи российских военных.