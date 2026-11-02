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Сколько оккупантов ликвидировано за сутки: Генштаб назвал потери России на 2 ноября

Анастасия Колесникова
Потери России в войне против Украины по состоянию на 2 ноября 2026 года

Потери России в войне против Украины по состоянию на 2 ноября 2026 года / Getty Images

Россия продолжает платить большую цену за агрессию против Украины. Последний месяц стал рекордным по потерям врага.

В октябре Россия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 своих военнослужащих.

 
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Сколько российских военных ликвидировано?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 2 ноября 2026 года Россия потеряла:

  • Личный состав: около 1592770 (+2500) человек;
  • Танки: 12 452 (+1);
  • Боевые бронированные машины: 25629 (+7);
  • Артиллерийские системы: 51 801 (+46);
  • РСЗО: 2 251 (+2);
  • Средства ПВО: 1731 (+1);
  • Самолеты: 452;
  • Вертолеты: 356;
  • Наземные робототехнические комплексы: 3063 (+9);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня: 592541 (+936);
  • Крылатые ракеты: 5140;
  • Корабли и катера: 35;
  • Подводные лодки: 2;
  • Автомобильная техника и автоцистерны: 169110 (+371);
  • Специальная техника: 4 863 (+2)

Потери России на 2 ноября 2026 год / Фото Генштаб

К слову, по данным издания The Economist, в течение последних месяцев количество погибших российских военных значительно возросло.

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С мая 2026 года минимальная оценка увеличилась на 94 тысячи, а максимальная – на 252 тысячи человек.

Для сравнения: в июле 2025 года The Economist оценивал число погибших россиян в 190 – 350 тысяч, а в мае 2026 года – в 280 – 518 тысяч.

Поскольку Россия не публикует реальных данных о своих потерях, издание использует несколько источников. В частности, учитывает оценки западных спецслужб, оборонных ведомств и независимых исследователей, а также собственные подсчеты боевых действий на фронте.

Значительную роль в уничтожении живой силы противника играют украинские беспилотники. С начала 2026 года Силы обороны поразили с их помощью 302 тысячи российских военных.

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