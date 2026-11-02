Скільки окупантів ліквідовано за добу: Генштаб назвав втрати Росії на 2 листопада

Так, за жовтень Росія втратила вбитими та важкопораненими 54 400 своїх військових.

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За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 2 листопада 2026 рік Росія втратила:

Особовий склад: близько 1 592 770 (+2 500) осіб;

Танки: 12 452 (+1);

Бойові броньовані машини: 25 629 (+7);

Артилерійські системи: 51 801 (+46);

РСЗВ: 2 251 (+2);

Засоби ППО: 1 731 (+1);

Літаки: 452;

Гелікоптери: 356;

Наземні робототехнічні комплекси: 3 063 (+9);

БпЛА оперативно-тактичного рівня: 592 541 (+936);

Крилаті ракети: 5 140;

Кораблі та катери: 35;

Підводні човни: 2;

Автомобільна техніка та автоцистерни: 169 110 (+371);

Спеціальна техніка: 4 863 (+2)

Втрати Росії на 2 листопада 2026 рік / Фото Генштаб

До слова, за даними видання The Economist, протягом останніх місяців кількість загиблих російських військових значно зросла.

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З травня 2026 року мінімальна оцінка збільшилася на 94 тисячі, а максимальна – на 252 тисячі осіб.

Для порівняння, у липні 2025 року The Economist оцінював кількість загиблих росіян у 190 – 350 тисяч, а в травні 2026-го – у 280 – 518 тисяч.

Оскільки Росія не публікує реальних даних про свої втрати, видання використовує кілька джерел. Зокрема, враховує оцінки західних розвідок, оборонних відомств і незалежних дослідників, а також власні підрахунки бойових дій на фронті.

Значну роль у знищенні живої сили противника відіграють українські безпілотники. Від початку 2026 року Сили оборони уразили за їхньою допомогою 302 тисячі російських військових.