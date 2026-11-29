О новой партии уничтоженных оккупантов сообщили в Генштабе ВСУ.

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Каковы потери врага?

Общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 29 ноября 2026 года составляют:

Личный состав – 1 653 465 (+2 479)

Танки – 12 521 (+4)

Боевые бронированные машины – 26 047 (+9)

Артиллерийские системы – 52 943 (+43)

РСЗО – 2 313 (+1)

Средства ПВО – 1 783 (+1)

Самолеты – 456

Вертолеты – 356

Наземные робототехнические комплексы – 3 261 (+8)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 625 223 (+1 547)

Крылатые ракеты – 5 278

Корабли и катера – 36

Подводные лодки – 2

Автомобильная техника и автоцистерны – 181 925 (+598)

Специальная техника – 4 962 (+4)

Потери России в войне / Генштаб ВСУ

Напомним, ранее мы сообщали о том, что украинские десантники нанесли удар по российскому логистическому узлу в селе Снагости Курской области. Под комбинированный удар ударного дрона и ракеты HIMARS попали около 20 оккупантов и 5 единиц военной техники.

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Как сообщили в 8-м корпусе ДШВ, скопление российских военных и техники сначала обнаружил разведывательный беспилотник, после чего украинские воины скорректировали огонь.

В результате атаки 11 россиян погибли, еще восемь получили ранения.Среди ликвидированных, предположительно, был командир группы "Барс-Курск" Александр Завгородний. В тот же день украинские дроны также атаковали мастерскую подразделения БПЛА "Рубикон С" в Рыльске.