Втрати Росії у війні / РосЗМІ (ілюстративне)
Ворожі війська продовжують тиснути на фронті, та Сили оборони дають гідну відсіч, через що втрати в російській армії стрімко зростають.
Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.
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Які втрати ворога?
Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 листопада 2026 року становлять:
- Особовий склад – 1 653 465 (+2 479)
- Танки – 12 521 (+4)
- Бойові броньовані машини – 26 047 (+9)
- Артилерійські системи – 52 943 (+43)
- РСЗВ – 2 313 (+1)
- Засоби ППО – 1 783 (+1)
- Літаки – 456
- Гелікоптери – 356
- Наземні робототехнічні комплекси – 3 261 (+8)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 625 223 (+1 547)
- Крилаті ракети – 5 278
- Кораблі та катери – 36
- Підводні човни – 2
- Автомобільна техніка та автоцистерни – 181 925 (+598)
- Спеціальна техніка – 4 962 (+4)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що українські десантники уразили російський логістичний вузол у селі Снагості Курської області. Під комбінований удар ударного дрона та ракети HIMARS потрапили близько 20 окупантів і 5 одиниць військової техніки.
Як повідомили у 8-му корпусі ДШВ, скупчення російських військових і техніки спершу виявив розвідувальний безпілотник, після чого українські воїни скоригували вогонь.
Унаслідок атаки 11 росіян загинули, ще восьмеро зазнали поранень. Серед ліквідованих, імовірно, був командир групи "Барс-Курск" Олександр Завгородній. Того ж дня українські дрони також атакували майстерню підрозділу БпЛА "Рубикон С" у Рильську.
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