Про нову партію ліквідованих окупантів розповіли в Генштабі ЗСУ.

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Які втрати ворога?

Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 29 листопада 2026 року становлять:

Особовий склад – 1 653 465 (+2 479)

Танки – 12 521 (+4)

Бойові броньовані машини – 26 047 (+9)

Артилерійські системи – 52 943 (+43)

РСЗВ – 2 313 (+1)

Засоби ППО – 1 783 (+1)

Літаки – 456

Гелікоптери – 356

Наземні робототехнічні комплекси – 3 261 (+8)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 625 223 (+1 547)

Крилаті ракети – 5 278

Кораблі та катери – 36

Підводні човни – 2

Автомобільна техніка та автоцистерни – 181 925 (+598)

Спеціальна техніка – 4 962 (+4)

Втрати Росії у війні / Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що українські десантники уразили російський логістичний вузол у селі Снагості Курської області. Під комбінований удар ударного дрона та ракети HIMARS потрапили близько 20 окупантів і 5 одиниць військової техніки.

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Як повідомили у 8-му корпусі ДШВ, скупчення російських військових і техніки спершу виявив розвідувальний безпілотник, після чого українські воїни скоригували вогонь.

Унаслідок атаки 11 росіян загинули, ще восьмеро зазнали поранень. Серед ліквідованих, імовірно, був командир групи "Барс-Курск" Олександр Завгородній. Того ж дня українські дрони також атакували майстерню підрозділу БпЛА "Рубикон С" у Рильську.