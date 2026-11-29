Як повідомила пресслужба 8-го корпусу Десантно-штурмових військ, скупчення живої сили та військової техніки загарбників спершу зафіксував розвідувальний безпілотник.

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Що відомо про удар по окупантах

Після точного виявлення координат оборонці скоригували вогонь, поціливши по ворожих позиціях ударним дроном та ракетою із системи HIMARS. Внаслідок комбінованої атаки ураження також зазнали п'ять одиниць військової техніки противника.

Згідно з даними моніторів, обстріл місця дислокації російських підрозділів у Снагості стався 23 листопада. У джерелі стверджують про 11 загиблих російських військових та ще вісьмох поранених.

Серед ліквідованих загарбників, ймовірно, опинився командир групи добровольчого підрозділу "Барс-Курск" Олександр Завгородній із позивним "Руский", який відповідав за напрямок боротьби з дронами. Того ж дня дрони 8-го корпусу ДШВ завдали удару по майстерні підрозділу російських безпілотників "Рубикон С" у місті Рильськ Курської області.

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Ліквідація окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, що українські військові уразили ремонтну базу російського підрозділу в районі Хомутовки на Курщині, де окупанти лагодили пошкоджену техніку.

Сили оборони системно руйнують тилове забезпечення противника: лише за один тиждень захисники знищили 15 складів окупантів, у тому числі склади боєприпасів, дронів та пального.