15 російських складів уразили Сили оборони лише за один тиждень / Генштаб ЗСУ
Сили оборони України з 19 по 26 листопада уразили 15 складів російських окупантів. Зокрема, під вогонь потрапили стратегічні запаси боєприпасів, безпілотників, пального та забезпечення військ.
Українські воїни невпинно вибивають тилові бази окупаційної армії у відповідь на збройну агресію та терор цивільного населення. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ліквідація ресурсів ворога здійснюється планово та з максимальною точністю.
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Які об'єкти окупантів вдалося уразити
Найвідчутнішого удару зазнало матеріально-технічне забезпечення противника – Сили оборони знешкодили одразу 9 таких баз.
Окрім того, загарбники втратили 3 склади з паливно-мастильними матеріалами та 2 сховища з боєприпасами.
Також захисники ліквідували 1 ворожий склад безпілотників, завдяки чому зменшили можливості загарбників для атак і коригування вогню на фронті.
У військовому командуванні наголосили, що нищення ворожих запасів триватиме й надалі.
Раніше українські військові регулярно завдавали ударів по логістичних ланцюжках окупантів. Зокрема, нещодавно бійці уразили скупчення вантажівок на території Брянської області та знищили важливу ворожу переправу на Донеччині.
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