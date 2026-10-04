О новой партии ликвидированных оккупантов сообщили в Генштабе.

Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения по 4 октября 2026 года потери страны-террористки составляют:

личного состава – около 1 540 700 (+1 750) человек;

танков – 12 391 (+0);

боевых бронированных машин – 25 483 (+6);

артиллерийских систем – 50 686 (+49);

РСЗО – 2 179 (+1);

средств ПВО – 1 686 (+3);

самолетов – 443 (+0);

вертолетов – 356 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 546 240 (+1 742);

наземных робототехнических комплексов – 2 837 (+13);

кораблей/катеров – 35 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 157 258 (+527);

специальной техники – 4 788 (+5);

крылатых ракет – 5 126 (+0).



Потери противника / Генштаб

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 3 октября на временно оккупированной части Запорожской области прозвучали удары по российским военным объектам. Под обстрел попала база оккупантов, которую они разместили в туристической зоне недалеко от пансионатов "Югра" и "Каприз". После атаки на территории объекта возник пожар.

Между тем в России решили не обнародовать часть данных о преступности за 2025 год. 2 октября Судебный департамент при Верховном суде России опубликовал соответствующую статистику, однако из нее исчезли сведения по ряду чувствительных категорий дел. В частности, в отчете отсутствует информация о количестве судебных исков об официальном признании людей погибшими или пропавшими без вести.

Также и были засекречены данные о рассмотрении дел о государственной измене, т разглашение государственной тайны, диверсии, создание экстремистских группировок и "дискредитацию" российской армии. В то же время статистику по уголовным делам о якобы распространении "фейков" об армии страны-агрессора в отчете оставили. Из нее следует, что в течение 2025 года по соответствующей статье в России вынесли приговоры 90 людям.