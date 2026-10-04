В частности, засекречена информация о количестве исков о признании граждан погибшими и пропавшими без вести. Об этом пишет "Верстка".

Что известно о засекречивании данных о ликвидированных оккупантах

В 2024 году департамент сообщил о рекордных 17,5 тысячах исков о пропавших и погибших, а в конце 2025 года российские суды начали удалять со своих сайтов данные о рассмотрении таких дел.

Кроме того, судебный департамент засекретил сведения по ряду статей, что в России используется для политического преследования. В частности, из статистики исчез целый раздел с данными о количестве осужденных по делам о "преступлениях против основ государственного строя и конституционной безопасности".

Засекречена также статистика по делам о государственной измене, разглашении государственной тайны, диверсиях, организации экстремистского сообщества, "дискредитации" армии. При этом департамент приводит данные по делам о распространении "фейков" об армии. Согласно им, в 2025 году по этой статье были осуждены 90 человек.

Также засекречены данные за 2025 год о том, сколько человек было привлечено к административной ответственности за "дискредитацию" армии, разжигание ненависти, призывы к сепаратизму, нарушение порядка деятельности "иностранного агента".

Засекречена и статистика о преступлениях, совершаемых военными и силовиками. Ранее в отчете о демографических данных осужденных судебный департамент указывал, сколько преступлений было совершено военнослужащими, судьями, прокурорами, следователями, полицейскими и сотрудниками ФСВП.

К слову, Путин вчетвертый раз за год увеличил численность российской армии. Так что Верховному суду России, похоже, придется и впредь скрывать дела о потерях на войне.

Так, диктатор подписал указ об увеличении общей штатной численности вооруженных сил России до 2 441 630 человек, а количество непосредственно военнослужащих вырастет почти до 1 550 500.