Об этом пишут российские СМИ.
Что известно
Глава Кремля подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,44 млн человек.
Согласно документу, число непосредственно военнослужащих увеличится почти до 1,55 млн.
Диктатор Путин в четвертый раз за год увеличил численность российской армии. Речь идет о дополнительных 1,5 миллиона человек.
Об этом пишут российские СМИ.
Глава Кремля подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ до 2,44 млн человек.
Согласно документу, число непосредственно военнослужащих увеличится почти до 1,55 млн.