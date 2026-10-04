Зокрема, прихована інформація про кількість позовів про визнання громадян загиблими та зниклими безвісти. Про це пише "Верстка".

Що відомо про засекречення даних щодо ліквідованих окупантів

У 2024 році департамент звітував про рекордні 17,5 тисяч позовів щодо зниклих та загиблих, а наприкінці 2025 року російські суди почали видаляти зі своїх сайтів дані про розгляд таких справ.

Крім того, судовий департамент засекретив відомості щодо низки статей, які в Росії використовуються для політичного переслідування. Зокрема, зі статистики зник цілий розділ з даними про кількість засуджених у справах про "злочини проти основ державного устрою та конституційної безпеки".

Засекречено й статистику у справах про держзраду, розголошення держтаємниці, диверсії, організацію екстремістської спільноти, "дискредитацію" армії. При цьому департамент наводить дані у справах про поширення "фейків" про армію. Відповідно до них, у 2025 році за цією статтею було засуджено 90 осіб.

Також приховані дані за 2025 рік про те, скільки осіб було притягнуто до адміністративної відповідальності за "дискредитацію" армії, порушення ненависті, заклики до сепаратизму, порушення порядку діяльності "іноагента".

Засекречена і статистика про злочини, що скоюються військовими та силовиками. Раніше у звіті про демографічні дані засуджених, судовий департамент вказував, скільки злочинів було скоєно військовослужбовцями, суддями, прокурорами, слідчими, поліцейськими та працівниками ФСВП.

До слова, Путін вчетверте за рік збільшив чисельність російської армії. Тож верховному суду Росії, схоже, доведеться й надалі приховувати справи про втрати на війні.

Так, диктатор підписав указ про збільшення загальної штатної чисельності збройних сил Росії до 2 441 630 осіб, а кількість безпосередньо військових зросте майже до 1 550 500.