Об этом сообщают Военно-воздушные силы.

Какие потери в воздухе понесли россияне?

В течение сентября Силы обороны уничтожили более 4700 различных воздушных целей. Кроме того, военным удалось обезвредить более 48 тысяч тактических беспилотников.

По официальным данным, среди сбитых ракет преобладают крылатые Х-101, которых уничтожили 24 единицы, и "Калибры" – их сбили 12 штук. Также защитники перехватили 8 баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, 6 крылатых "Искандер-К", 6 управляемых авиационных Х-59/69 и 8 гиперзвуковых противокорабельных ракет "Циркон".

Что касается беспилотников, то львиную долю составляют ударные дроны. Военные ликвидировали 2722 обычных "Шахедов" и 1935 реактивных аппаратов этого типа. Кроме того, удалось уничтожить 86 единиц S8000 "Бандероль", более тысячи разведывательных дронов и 719 барражирующих боеприпасов "Lancet".

Отдельно командование поделилось результатами работы пилотов за август. За это время авиация совершила более 1600 вылетов. Из них около 1300 пришлось на истребительное прикрытие, а еще более 250 раз самолеты поднимались для огневого поражения и поддержки наземных войск.

Напомним, ранее мы писали, что оккупанты стали чаще использовать реактивные дроны, пытаясь распределить силы украинской ПВО по всей стране. В то же время Силы обороны регулярно наносят ответные удары – недавно защитники успешно нанесли удар по базе хранения и подготовки вражеских беспилотников вблизи временно оккупированного Донецка.