Масштабная спецоперация в Запорожье: ВСУ "минуснули" вражеские С-300 и пункт управления БпЛА
- ВСУ провели спецоперацию в Запорожье, уничтожив российский комплекс РЭБ "Палантин" и системы ПВО С-300.
- Операция позволила уничтожить пункт управления российских БпЛА и облегчила работу украинской авиации.
Украинские бойцы нанесли очередные потери российской армии на Запорожском направлении. Удары нанесли по комплексу РЭБ, системам ПВО и пункту управления дронами.
Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.
Что уничтожили ВСУ на фронте?
Александр Пивненко заявил о многоуровневой спецоперации Lasar's Group НГУ и Отдела применения авиации ОКП Воздушных сил ВСУ.
Сначала на Запорожском направлении дроны "Лазарей" уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Далее под ударом были вражеские системы ПВО – зенитные ракетные комплексы С-300.
Бойцы поразили пусковую установку С-300В и многоканальную станцию наведения этих ракет. Удалось это при поддержке 15-й отдельной бригады аэроразведки "Черный лес".
Интересно, что ракеты ЗУР 9М82 для ЗРК С-300В обеспечивают обнаружение целей на дальностях до 300 километров и одновременный обстрел до 12 целей.
Командующий НГУ отметил, что уничтоженные комплексы мешали работе украинской авиации.
Однако "Лазари" освободили путь, и ОКП Воздушных сил уничтожили пункт управления российских БпЛА,
– добавил Пивненко.
Другие потери российской армии
Генштаб ВСУ проинформировал, что за сутки 9 апреля Россия потеряла на фронте еще 1 130 военных, 45 артсистем и другое вооружение.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что нейтрализация железнодорожного парома "Славянин" достаточно сильно влияет на логистику оккупантов.
Из-за удара успешного удара ГУР по нему враг не может перевозить, в частности, технику и вооружение на передовую через Керченский пролив.