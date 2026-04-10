Масштабная спецоперация в Запорожье: ВСУ "минуснули" вражеские С-300 и пункт управления БпЛА

Украинские бойцы нанесли очередные потери российской армии на Запорожском направлении. Удары нанесли по комплексу РЭБ, системам ПВО и пункту управления дронами.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

Что уничтожили ВСУ на фронте?

Александр Пивненко заявил о многоуровневой спецоперации Lasar's Group НГУ и Отдела применения авиации ОКП Воздушных сил ВСУ.

Сначала на Запорожском направлении дроны "Лазарей" уничтожили российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Далее под ударом были вражеские системы ПВО – зенитные ракетные комплексы С-300.

Бойцы поразили пусковую установку С-300В и многоканальную станцию наведения этих ракет. Удалось это при поддержке 15-й отдельной бригады аэроразведки "Черный лес".

Интересно, что ракеты ЗУР 9М82 для ЗРК С-300В обеспечивают обнаружение целей на дальностях до 300 километров и одновременный обстрел до 12 целей.

Командующий НГУ отметил, что уничтоженные комплексы мешали работе украинской авиации.

Однако "Лазари" освободили путь, и ОКП Воздушных сил уничтожили пункт управления российских БпЛА,

– добавил Пивненко.

