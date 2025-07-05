В течение последних дней украинские бойцы уничтожили 152 миллиметровую пушку оккупантов на расстоянии 25 километров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

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Как украинским военным удалось уничтожить российскую пушку на расстоянии 25 километров

Бойцы 17-й Полтавской бригады НГУ "Рейд" и Отдельной артиллерийской бригады НГУ вели активную работу по выявлению и уничтожению российских целей в Донецкой области и на Запорожском направлении. На этот раз им удалось уничтожить 152 миллиметровую пушку противника на расстоянии 25 километров.

Поражение 152-миллиметровой пушки россиян на расстоянии 25 километров: видео НГУ

Для нанесения удара была применена САУ "Zuzana 2" из нашей Отдельной артиллерийской бригады НГУ. Это пока один из наших рекордов по дальности точного поражения,

– рассказывает Пивненко.

А также добавляет, что эта операция стала результатом слаженного взаимодействия подразделений обеих бригад.

К слову, ранее бойцы Нацгвардии уничтожили вражескую группу штурмовиков на электросамокатах и мотоцикле. Оккупанты пытались прорваться к позициям под Покровском.