Россияне пытаются штурмовать позиции под Покровском, но их попытки завершаются провалом. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает 24 Канал.

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Уничтожение штурмовиков на Покровском направлении

Оккупанты пытаются любой ценой прорваться к позициям Сил обороны Украины в Донецкой области. В последнее время для этого они используют даже мотоциклы и электросамокат. На днях операторы БпЛА бригады "Спартан" Нацгвардии обнаружили и ликвидировали вражескую группу, которая пыталась доставить боекомплект и провизию к своей точке накопления.

Личный состав врага уничтожен, средства передвижения превращены в металлолом,

– сообщил Александр Пивненко.

Ликвидация группы оккупантов подразделением НГУ в Донецкой области: смотрите видео

Всего за минувшие сутки подразделениями НГУ уничтожено:

1 единица бронетехники;

7 единиц автомобильной техники;

4 средства РЭБ;

3 склада БК;

Нанесено поражение по 17 местам скопления личного состава противника.

К слову, бойцы ГУР уничтожили более 20 оккупантов на Купянском направлении. Украинские защитники заминировали подступы к позициям российских штурмовых групп. Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитывался о ликвидации более 200 тысяч российских солдат с начала 2025 года.