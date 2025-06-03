Соответствующее видео во вторник. 3 июня, опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал. На кадрах – боевая работа воинов подразделений активных действий.

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Бойцы ГУР продолжают уничтожать противника

Украинские разведчики поделились кадрами уничтожения вражеской пехоты, транспортных средств, военной техники и вооружений, разгрома позиций и укрытий захватчиков, а также ликвидации в небе разведывательных беспилотников агрессора.

Отчаянный московит вооружился длинной ломакой, чтобы сбить FPV-дрон мастеров ГУР МО Украины прямо на подлете к окопу, но российская ручная антидроновая система не сработала – захватчика уничтожили,

– написали в ГУР.

Защитники продолжают поражать оккупантов: смотрите видео

Напомним, за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1 100 оккупантов. Кроме того, уничтожено еще 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 1 средство ПВО, 12 самолетов, 126 БпЛА оперативно-тактического уровня и 145 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Общие потери личного состава российских сил составляют около 990 800 человек.