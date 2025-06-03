Відповідне відео у вівторок. 3 червня, опублікувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає 24 Канал. На кадрах – бойова робота воїнів підрозділів активних дій.

Дивіться також Рівень підготовки вражає: у чому головні особливості операції СБУ з ураження російської авіації

Бійці ГУР продовжують нищити противника

Українські розвідники поділилися кадрами знищення ворожої піхоти, транспортних засобів, військової техніки й озброєнь, розгрому позицій та укриттів загарбників, а також ліквідації в небі розвідувальних безпілотників агресора.

Відчайдушний московит озброївся довгою ломакою, аби збити FPV-дрон майстрів ГУР МО України прямо на підльоті до окопу, але російська ручна антидронова система не спрацювала – загарбника знищили,

– написали в ГУР.

Захисники продовжують вражати окупантів: дивіться відео

Нагадаємо, за минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 1 100 окупантів. Окрім того, знищено ще 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 145 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. Загальні втрати особового складу російських сил становлять близько 990 800 осіб.