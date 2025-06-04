Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки. В сети показали видео масштабного уничтожения пунктов россиян в Харьковской области.
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Мастера FPV показали свою работу
Бойцы FPV-дронов "Спецподразделения Тимура", что подчиняется ГУР, провели операцию по уничтожению оккупантов. Враг пытался продвигаться, но встретился с украинскими дронами, которые остановили его действия.
Спецназовцы на правом берегу Оскола выполнили точную работу. Они дистанционно заминировали подступы к позициям, к которым двигались штурмовые группы россиян. Так попытка продвижения агрессора превратилась в хаос и потери.
Подразделение "Paragon" точными ударами FPV-дронов уничтожил несколько десятков укрытий российских оккупантов. Также украинские БпЛА уничтожили танк и убили более 20 захватчиков.
Некоторые московиты почти достигли стратосферы,
– отметили военные.
Кадры работы украинских дронов против российских солдат / Скриншоты с видео
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитывался, что с начала года украинские бойцы ликвидировали более 200 тысяч оккупантов. Таким образом удается успешно подавлять вражеские наступления.