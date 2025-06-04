Про це пише 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки. У мережі показали відео масштабного знищення пунктів росіян в Харківській області.

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Майстри FPV показали свою роботу

Бійці FPV-дронів "Спецпідрозділу Тимура", що підпорядковується ГУР, провели операцію зі знищення окупантів. Ворог намагався просуватися, але зустрівся з українськими дронами, які зупинили його дії.

Спецпризначенці на правому березі Осколу виконали точну роботу. Вони дистанційно замінували підступи до позицій, до яких рухалися штурмові групи росіян. Так спроба просування агресора перетворилася на хаос і втрати.

Підрозділ "Paragon" влучними ударами FPV-дронів знищив кілька десятків укриттів російських окупантів. Також українські БпЛА знищили танк та вбили понад 20 загарбників.

Деякі московити майже сягнули стратосфери,

– зазначили військові.

Кадри роботи українських дронів проти російських солдатів / Скриншоти з відео

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звітував, що з початку року українські бійці ліквідували понад 200 тисяч окупантів. Таким чином вдається успішно придушувати ворожі наступи.