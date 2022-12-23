Мэр Мелитополя рассказал, что по оккупантах постоянно наносят удары. "Хлопок" чуть ли не каждый день посещает врага.

Обратите внимание Россияне хотят вывезти 2 тысячи детей с оккупированных территорий в Москву, – Федоров

В частности, мощно ударили по Токмаку. Там находились российские оккупанты.

Федоров подтвердил уничтожение вражеских группировок. В то же время, мэр Мелитополя пока не подтвердил, что там находились именно кадыровцы. Он призвал дождаться деталей от Генштаба ВСУ.

Обратите внимание! Генштаб ВСУ рассказал, что по состоянию на 23 декабря на концерт к Кобзону уже отправились 100 950 оккупантов. Каждый день удается ликвидировать сотни захватчиков.

Оккупанты убивают своих же

ГУР МО продолжает перехватывать жалобы оккупантов. В частности, захватчики ноют, что их "двухсотят" свои же. В частности, один из врагов пожаловался маме, что россияне убили танком 20 своих же.

Пацанов покрошили нормально. Приехал из Ярославля третий батальон к нам на усиление и 20 человек убило. И это наш так выстрелил и 20 пацанов убил,

– жалуется оккупант.

Командование российское он охарактеризовал словом "твари".