Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВСУ.

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Что известно об уничтожении врага в Донецкой области?

Десантники показали уничтожение вражеских сил и техники в Донецкой области.

Донбасская жара. Работники из России получили тепловые удары и прилегли отдохнуть,

– подписали видео десантники.

На обнародованных кадрах видно успешную результативную работу украинской артиллерии по технике и личному составу противника. Ударом уничтожено самоходную артиллерийскую установку (САУ), гаубицу, а также живую силу врага.

На одном из кадров зафиксировано, как горит российский склад боеприпасов после точного огневого поражения.

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К слову, в ночь на 11 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина, филиал АО "РСК "МиГ".