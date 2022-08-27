российские оккупанты не прекращают попыток восполнить свои безумные потери, которые они понесли в войне против Украины. Как сообщили источники 24 канала в разведке, иногда оккупанты готовы идти на невероятные обещания.

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Проведение газа в обмен на жизнь

российские оккупанты пытались набрать добровольцев из Чувашии для войны против Украины. Они очень надеялись, что им удастся сформировать целый батальон.

Все надежды врага рухнули – нужного количества желающих отдать свою жизнь за больные амбиции оккупантов не нашлось. россияне даже додумались обещать добровольцам провести газ прямо в дом. Чувашцы оценили свою жизнь несколько выше или благодаря интернету узнали, что в цивилизованных странах газ в доме бывает без обмена на исполнение преступных приказов и гибели на войне.

Война россии против Украины: последние новости

россияне решили изменить правила для находящихся в их стране украинцев. Новый указ диктатор владимир путин уже подписал.

На оккупированной ЗАЭС российские военные стараются не вмешиваться в работу персонала. Как рассказал один из работников, они боятся погибнуть в результате ядерного взрыва.

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