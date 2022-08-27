російські окупанти не припиняють спроб поповнити свої шалені втрати, яких вони зазнали у війні проти України. Як повідомили джерела 24 каналу у розвідці, інколи окупанти готові йти на неймовірні обіцянки.

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Проведення газу в обмін на життя

російські окупанти намагалися набрати добровольців з чувашії для війни проти України. Вони дуже сподівалися на те, що їм вдасться сформувати цілий батальйон.

Усі надії ворога рухнули – потрібної кількості охочий віддати своє життя за хворі амбіції окупантів не знайшлося. росіяни навіть додумалися обіцяти добровольцям провести газ прямо до будинку. Чувашці оцінили своє життя дещо вище, або завдяки інтернету дізналися, що в цивілізованих країнах газ в будинку буває без обміну на виконання злочинних наказів та загибелі на війні.

Війна росії проти України: останні новини

росіяни вирішили змінити правила для українців, які перебувають у їхній країні. Новий указ диктатор владімір путін вже підписав.

На окупованій ЗАЕС військові окупанти намагаються не втручатися у роботу персоналу. Як розповів один із працівників, вони бояться загинути внаслідок ядерного вибуху.

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