Указ путіна публікують російські ЗМІ. У кремлі вирішили зрівняти громадян України з тими, в кого є паспорти псевдореспублік на Донбасі.

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Що передбачає новий указ путіна

Новий указ кремлівського диктатора передбачає, що громадяни України є необмеженими в термінах перебування на території країни-окупанта. Однак для цього від українців вимагатимуть здати відбитки пальців та аналізи на ВІЛ та наркотики в крові.

У росії також скасовують обмеження на працевлаштування до українців, однак роботодавці повинні повідомляти російське мвс, якщо беруть на роботу українських громадян чи звільняють їх. На роботу українці можуть потрапити лише після ідентифікації за відбитками пальців.

Зверніть увагу! Більшість українців, які опиняються в росії це або депортовані громадяни з тимчасово окупованих територій, або ті, хто планує виїхати до Європи чи навіть повернутися до України через росію. В обох випадках окупанти проводять фільтрацію, під час якої представники фсб проводять допити, переглядають галерею телефона й соцмережі.

росія хоче виплачувати "допомогу" українцям

Крім указу про перебування українців у росії, путін підписав ще один документ, який передбачає допомогу для тих, хто прибув до росії з 18 лютого 2022 року.

Пенсіонерам та людям з інвалідністю, які опинилися на території росії, путін хоче щомісяця платити 10 000 рублів з надбавками 3 000 інвалідам І групи та людям, старше 80 років.

Ветеранам Другої світової росія хоче давати одноразову допомогу в розмірі 5 000 рублів, а вагітним жінкам – 10 000. За народження дитини путін пропонує платити 20 000 рублів, а потім надавати виплати на дітей.

Це все виглядає неймовірно ганебно на тлі того, що росія примусово депортувала уже понад мільйон українців на свою територію й називає їх "біженцями".

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