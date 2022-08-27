Про це заявив перший заступник голови адміністрації кремлівського диктатора сєргєй кірієнко. Його заяву тиражують російські ЗМІ.

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путін хоче, щоб школи "охороняли" по 2 людей з автоматами

кірієнко заявив, що путін дав доручення російському мвс та росгвардії щодо "безпеки" на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться про окуповані території Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

У кожній школі на тимчасово окупованих територіях має бути щонайменше 2 озброєних росіян. На навчання дітей під дулами автоматів кремль виділив кошти саме для окупантів.

Цинізм окупантів вражає – вони імітують підготовку до навчального року за російськими освітніми програмами й щось намагаються говорити про "безпеку дітей". Наприклад зараз російське міносвіти нібито хвилює те, що чимало дітей не підуть 1 вересня до школи через обстріли. Однак варто нагадати росіянам, через кого тисячі українських дітей втратили домівки, батьків, здоров'я та навіть життя. Та тепер вони намагаються вдавати із себе "дбайливих миротворців" і прикриваються дітьми, дитинство яких вкрали власне окупанти.

Скількох українських дітей вбили росіяни

Від початку повномасштабного вторгнення росіяни вбивають українських мирних мешканців, зокрема й дітей. Станом на 27 серпня росія вбила 377 дітей та поранила ще 733.

Зокрема росія вбила 2 дітей на День Незалежності під час ударів по станції Чаплино. Крім того, серед постраждалих також є діти – наймолодшій з них 2 роки. Унаслідок удару 3 дітей перебувають у важкому стані.

Також вражає й цинізм самих росіян. Чого лише варті їхня радість після ракетного удару по Вінниці, коли росія забрала життя 4-річної дівчинки Лізи. росіяни раділи загибелі дитини.

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