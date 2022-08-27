Об этом заявил первый заместитель главы администрации кремлевского диктатора сергей кириенко. Его заявление тиражируют российские СМИ.

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путин хочет, чтобы школы "охраняли" по 2 человека с автоматами

кириенко заявил, что путин дал поручение российскому МВС и росгвардии по "безопасности" на временно оккупированных территориях Украины. Речь идет об оккупированных территориях Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В каждой школе на временно оккупированных территориях должно быть не менее 2 вооруженных россиян. На обучение детей под дулами автоматов кремль выделил средства именно для оккупантов.

Цинизм оккупантов поражает – они имитируют подготовку к учебному году по российским образовательным программам и что-то пытаются говорить о "безопасности детей". Например, сейчас российское минобразования якобы волнует то, что многие дети не пойдут 1 сентября в школу из-за обстрелов. Однако стоит напомнить россиянам, из-за кого тысячи украинских детей потеряли дома, родителей, здоровье и даже жизнь. Но теперь они пытаются притворяться "заботливыми миротворцами" и прикрываются детьми, детство которых украли собственно оккупанты.

Сколько украинских детей убили россияне

С начала полномасштабного вторжения россияне убивают украинских мирных жителей, в том числе детей. На 27 августа россия убила 377 детей и ранила еще 733.

В частности, россия убила 2 детей в День Независимости во время ударов по станции Чаплино. Кроме того, среди пострадавших также есть дети – самому младшему из них 2 года. В результате удара 3 детей находятся в тяжелом состоянии.

Также поражает и цинизм самих россиян. Чего стоят их радость после ракетного удара по Виннице, когда россия унесла жизнь 4-летней девочки Лизы. россияне радовались гибели ребенка.

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