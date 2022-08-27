Наша мета – мати свої угруповання супутників, яке дозволятиме здійснювати космічну розвідку. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Невдовзі ми зможемо отримувати космічні знімки, аби чітко знати плани, наміри та позицію ворожих підрозділів.

Чи працює вже український супутник

Скібіцький розповів, що наразі триває процес оформлення супутника. За словами чиновника, це займе небагато часу. Ймовірно, місяць.

Однак процедурні питання необхідно зробити.

Що відомо про купівлю супутника

18 серпня волонтер Сергій Притула оголосив про купівлю супутника ICEY з доступом до всіх фото компанії ICEYE.

Для цього використали гроші, які збирали у рамках кампанії "Народний Bayraktar". Українці зібрали 600 мільйонів гривень на покупку турецьких безпілотників. Однак у Туреччині передали безпілотники безкоштовно.

19 серпня Притула уточнив, що супутник відтепер є власністю України, тимчасовою є підписка на доступ до баз даних компанії.

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