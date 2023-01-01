Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, для врага на Бахмутском направлении сейчас настоящий конвейер смерти.

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Какие потери врага

Сергей Череватый рассказал, что Вооруженные Силы на Бахмутском направлении в последний день 2022 года ликвидировали около 170 оккупантов, а еще более 200 захватчиков получили ранения.

Они еще раз не смогли прорвать нашу оборону, не смогли достичь никаких промежуточных целей,

– подчеркнул Череватый.

По мнению спикера Восточной группировки войск, россиянам на Бахмутском направлении нужна оперативная пауза, но позволить ее себе оккупанты не могут из-за мифа, что якобы "Путин не отступает". Поэтому оккупантам не остается ничего, кроме как продолжать конвейер смерти, постоянно бросая на передовую мобилизованных, завербованных заключенных и разные ЧВК.

Однако Череватый отметил, что в России до сих пор есть мобилизационный ресурс и советское вооружение, позволяющее продолжать подобную тактику. Но эту ситуацию может исправить предоставление Украине высокоточных систем вооружения.

Статистика потерь россиян с начала вторжения

По состоянию на 1 января российская оккупационная армия понесла колоссальные потери, в частности наши воины ликвидировали и уничтожили:

около 106 720 оккупантов;

3 031 танк;

6 084 боевых бронированных машин;

2 021 артиллерийскую систему;

432 реактивные системы залпового огня;

213 средств ПВО;

283 самолета;

269 вертолетов;

1 792 беспилотника;

732 крылатых ракет;

16 кораблей и катеров;

4 720 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

181 единицу специальной техники.

В частности, в течение 31 декабря и в новогоднюю ночь украинские воины уничтожили: