Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, для врага на Бахмутском направлении сейчас настоящий конвейер смерти.
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Какие потери врага
Сергей Череватый рассказал, что Вооруженные Силы на Бахмутском направлении в последний день 2022 года ликвидировали около 170 оккупантов, а еще более 200 захватчиков получили ранения.
Они еще раз не смогли прорвать нашу оборону, не смогли достичь никаких промежуточных целей,
– подчеркнул Череватый.
По мнению спикера Восточной группировки войск, россиянам на Бахмутском направлении нужна оперативная пауза, но позволить ее себе оккупанты не могут из-за мифа, что якобы "Путин не отступает". Поэтому оккупантам не остается ничего, кроме как продолжать конвейер смерти, постоянно бросая на передовую мобилизованных, завербованных заключенных и разные ЧВК.
Однако Череватый отметил, что в России до сих пор есть мобилизационный ресурс и советское вооружение, позволяющее продолжать подобную тактику. Но эту ситуацию может исправить предоставление Украине высокоточных систем вооружения.
Статистика потерь россиян с начала вторжения
По состоянию на 1 января российская оккупационная армия понесла колоссальные потери, в частности наши воины ликвидировали и уничтожили:
- около 106 720 оккупантов;
- 3 031 танк;
- 6 084 боевых бронированных машин;
- 2 021 артиллерийскую систему;
- 432 реактивные системы залпового огня;
- 213 средств ПВО;
- 283 самолета;
- 269 вертолетов;
- 1 792 беспилотника;
- 732 крылатых ракет;
- 16 кораблей и катеров;
- 4 720 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 181 единицу специальной техники.
В частности, в течение 31 декабря и в новогоднюю ночь украинские воины уничтожили:
- 760 оккупантов;
- 2 танка;
- 9 боевых бронированных машин;
- 5 артиллерийских систем;
- 46 беспилотников;
- 12 крылатых ракет;
- 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 1 единицы спецтехники.