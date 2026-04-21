Взвод "двухсотых" за 1,5 суток, – офицер НГУ о разящих штурмах россиян возле Доброполья

С наступлением тепла россияне активизировались на фронте, в частности на Добропольском направлении. В попытках продвинуться враг несет огромные потери.

Подробнее об одной из попыток штурмов врага рассказал 24 Каналу офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш. По его словам, попытки россиян прорваться вперед под покровом тумана обернулось фатально для них.

Смотрите также Россияне продвигаются в приграничье Сумщины и штурмуют Родинское: как изменилась линия фронта за неделю

Как СОУ уничтожили взвод россиян?

Ситуация на Добропольском направлении остается крайне сложной. Со стороны врага появляется больше личного состава. На это влияют и погодные условия, в частности появление зелени, с которой передвигаться незаметнее стало легче.

На ход боев влияет и неблагоприятная погода, например, туман.

"За последние дни были дожди и туманы, и это позволило противнику провести передвижения. Беспилотники в такую погоду не летают, поэтому мы не можем видеть противника. Они пытаются накопиться, заехать на позиции. Но последние их штурмы были неудачными: за полтора дня у них более взвода "двухсотых"", – рассказал Андрей Отченаш.

Справка. Взвод, обычно, насчитывает от 15 до 45 военнослужащих.

Штурмы россиян закончились большими потерями, продвинуться они не смогли.

Что происходит в Донецкой области: смотрите на карте

Сейчас также увеличилось использование мотоциклетной техники, чтобы проверять дороги к украинским позициям – или они заминированы. Силы обороны Украины знают об этом и пытаются осуществлять качественное заминирование. Очень часто это дает результаты – враг просто подрывается вместе с техникой.

"Конечно, мы видим, что противник учится, пытается обходить наши мины, применять БпЛА для разминирования. Они учились на своих ошибках. Сейчас мы также наблюдаем за ротационными действиями врага. Они пополняют потери и точно не будут облегчать свои штурмы на Добропольском направлении", – добавил офицер.

Важно! Бригада "Рубеж" собирает на наземный дрон для медицинской эвакуации. Помочь военным можно по ссылке или отправить донат на карточку – 4441 1111 2822 2217.

Последние потери россиян: что известно?