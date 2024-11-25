Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сил специальных операций ВСУ.

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"Рейнджеры" уничтожили группу оккупантов

В Силах специальных операций рассказали, что российский боевой гольф-кар с 6 пехотинцами России двигался вдоль лесополосы, когда попал под слаженное огневое поражение.

В результате стрелкового боя и атаки дрона-камикадзе, нашим бойцам удалось полностью уничтожить вражескую группу,

– говорится в сообщении.

После выполнения боевой задачи наша группа отошла без потерь, добавили там.

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