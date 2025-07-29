Об этом рассказал начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Штурм россиян на Ореховском направлении провалился

Украинские военные сорвали попытку россиян прорвать оборону на Ореховском направлении в Запорожской области. Благодаря работе аэроразведки и слаженным действиям подразделений 118-й отдельной механизированной бригады оккупанты потеряли значительные силы за несколько часов.

По словам Дмитрия Пелиха, наступление противника ощущается по всей линии боевого соприкосновения. В частности, на позиции 118-й бригады враг пошел механизированным штурмом с целью прорыва к населенному пункту Малая Токмачка. Однако попытка оказалась тщетной – оккупантов вовремя заметила аэроразведка, после чего по ним было нанесено огневое поражение.

В течение нескольких часов они потеряли очень значительную силу. Сейчас враг действует исключительно в темное или серое время суток,

– добавил Пелих.

Сейчас, по его словам, противник оправляется после провального штурма.