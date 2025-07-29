Про це розповів начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Читайте також Тут ворог посилив наступ: Сирський назвав несподіваний загрозливий напрямок фронту

Штурм росіян на Оріхівському напрямку провалився

Українські військові зірвали спробу росіян прорвати оборону на Оріхівському напрямку в Запорізькій області. Завдяки роботі аеророзвідки та злагодженим діям підрозділів 118-ї окремої механізованої бригади окупанти втратили значні сили за кілька годин.

За словами Дмитра Пелиха, наступ противника відчувається по всій лінії бойового зіткнення. Зокрема, на позиції 118-ї бригади ворог пішов механізованим штурмом із метою прориву до населеного пункту Мала Токмачка. Проте спроба виявилася марною – окупантів вчасно помітила аеророзвідка, після чого по них було завдано вогневого ураження.

Протягом декількох годин вони втратили дуже значну силу. Зараз ворог діє виключно в темну або сіру пору доби,

– додав Пелих.

Наразі, за його словами, противник оговтується після провального штурму.